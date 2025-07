Ma pause nature après le boulot: #7 Les berges de la Sèvre aux abords de Pirmil Pirmil Nantes

Ma pause nature après le boulot: #7 Les berges de la Sèvre aux abords de Pirmil Pirmil Nantes mercredi 16 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 18:00 – 19:30

Gratuit : non Prix libre dès 12€ => Donnez un peu plus et offrez une place suspendue (offerte à une personne qui n’a pas les moyens) // Étudiants et carte blanche : 8€ – Paiement sur place Sur réservationPrix libre dès 12€ => Donnez un peu plus et offrez une place suspendue (offerte à une personne qui n’a pas les moyens)Tarif réduit : Étudiants et carte blanche : 8€// Paiement sur place Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

« Ma pause nature après le boulot »- balade n°7 Voici une belle occasion de poser un autre regard sur la ville et sa nature.Une proposition atypique en fin de journée jusqu’en juillet (voire septembre ?), avec des parcours inédits proches du centre ville, pour partager un moment ressourçant en s’arrêtant sur cette nature de proximité qui orne nos espaces de vie, mais à laquelle on prête souvent peu d’attention. Flore endémique ou exotique, faisons connaissance avec nos voisines fort sympathiques après le boulot et pourquoi pas avant l’apéro ! #7 – Les berges de la Sèvre aux abords de PirmilEt hop ! Passons de l’autre côté de la Loire pour découvrir ensemble la diversité végétale des espaces naturels peuplant les berges de la Sèvre nantaise, au départ de Pirmil. Cette balade botanique sensorielle vous offrira une transition idéale de fin de journée en toute détente, pour finir pourquoi pas avec un apéro à la guinguette de la Cambuse ?Dégustation de boisson faite maison offerte.> Sur réservation – Lieu de rdv donné à la confirmation Les autres rdv « Ma pause nature » en juillet (de 18h à 19h30) : 5 – Jeudi 3 juillet : Balade sur les berges aux abords de la Cité des Congrès6 – Mercredi 9 juil – Les arbres de l’île de Nantes, du parvis des nefs au jardin de l’estuaire ? A retrouver sur www.lesbaladesdolivia.fr/lagenda***Toute l’année, des balades sur mesure (balades privées) sont aussi disponibles dès 3 pers. Contactez-moi pour composer ensemble !++ Suivez l’actualité des Balades avec la Lettre d’info mensuelle (demande inscription par mail) et sur www.lesbaladesdolivia.fr et www.facebook.com/BaladesOlivia

Pirmil Nantes 44200

0679818516