Ma pause Yoga à Vichy Maison des Associations Vichy

Ma pause Yoga à Vichy

Maison des Associations 7 place Charles de Gaulle Vichy Allier

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Une matinée détente le mardi 9 décembre 2025 à la Maison des Associations. Deux séances sont proposées du yoga sur chaise de 10h30 à 11h30, puis une session de yoga bien-être sur tapis de 12h15 à 13h15. L’événement est ouvert à tous et sur inscription.

Maison des Associations 7 place Charles de Gaulle Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 68 72 41

English :

A morning of relaxation on Tuesday, December 9, 2025 at the Maison des Associations. Two sessions are on offer: chair yoga from 10.30am to 11.30am, followed by a mat yoga session from 12.15pm to 1.15pm. The event is open to all and registration is required.

German :

Ein entspannter Vormittag am Dienstag, den 9. Dezember 2025, im Maison des Associations. Es werden zwei Sitzungen angeboten: Yoga auf dem Stuhl von 10:30 bis 11:30 Uhr und anschließend Wellness-Yoga auf der Matte von 12:15 bis 13:15 Uhr. Die Veranstaltung ist für alle offen und erfordert eine Anmeldung.

Italiano :

Mattinata di relax martedì 9 dicembre 2025 alla Maison des Associations. Saranno proposte due sessioni: lo yoga su sedia dalle 10.30 alle 11.30, seguito da una sessione di yoga su tappetino dalle 12.15 alle 13.15. L’evento è aperto a tutti ed è necessaria l’iscrizione.

Espanol :

Mañana de relajación el martes 9 de diciembre de 2025 en la Casa de las Asociaciones. Se propondrán dos sesiones: yoga en silla de 10.30 a 11.30 h, seguida de una sesión de yoga en esterilla de 12.15 a 13.15 h. El acto está abierto a todos y es necesario inscribirse.

