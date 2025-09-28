Ma petite cinémathèque 2025 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS

Ma petite cinémathèque 2025 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS dimanche 28 septembre 2025.

Tous les mercredis, dimanches et pendant les vacances, des films de tous horizons, présentés aux enfants et adolescents. Et en solo ou en famille, pour deux heures, une demi-journée, plusieurs jours, ou à l’année (les clubs), les enfants se voient aussi proposer toute une gamme d’ateliers et de stages, autant de propositions et d’initiations à la réalisation, au montage, à l’animation ou au trucage, pour découvrir les secrets de fabrication d’un film.

Programme des séances

Septembre – octobre – novembre

Le Secret des mésanges – Antoine Lanciaux , 2025 – Di 28 sep à 15h

Le Roi lion – Roger Allers, Rob Minkoff , 1994 – Me 1 oct 15h

L’Étrange Noël de monsieur Jack – Henry Selick, Tim Burton , 1993 – Di 5 oct 15h

Mon voisin Totoro – Hayao Miyazaki , 1988 – Me 8 oct 15h

Séance spéciale – Le feu aux poudres – Di 12 oct 15h

Arrietty : Le Petit Monde des chapardeurs – Hiromasa Yonebayashi , 2010 – Me 15 oct 15h

Les Fiancées en folie – Buster Keaton , 1925 – Di 19 oct 15h

Mars Attacks! – Tim Burton , 1996 – Me 29 oct 15h

Le Cirque – Charles Chaplin , 1928 – Je 30 oct 15h

Cadet d’eau douce – Buster Keaton, Charles F. Riesner , 1928 – Ve 31 oct 15h

Le Mécano de la General – Buster Keaton, Clyde Bruckman , 1926 – Di 2 nov 15h

Les Aventures de Robin des Bois – Michael Curtiz, William Keighley , 1938 – Me 5 nov 15h

Retour vers le futur – Robert Zemeckis , 1985 – Di 9 nov 15h

Le Château dans le ciel – Hayao Miyazaki , 1986 – Me 12 nov 15h

Retour vers le futur 2 – Robert Zemeckis , 1989 – Di 16 nov 15h

Fievel et le nouveau monde – Don Bluth , 1986 – Di 23 nov 15h

La Marche de l’empereur – Luc Jacquet , 2004 – Me 26 nov 15h

Retour vers le futur 3 – Robert Zemeckis , 1990 – Di 30 nov 15h

Ciné-spectacle

Ciné-spectacle Lila Lumière – Gourmandises – (3-6 ans) – Me 22 oct 15h – Sa 25 oct 11h30

Toute l’année dans les salles de la Cinémathèque Française, des séances de cinéma sont présentées aux enfants pour découvrir les grands classiques du cinéma, du monde entier et de toutes les époques.

Du dimanche 28 septembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T18:00:00+02:00

fin : 2025-11-30T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-28T15:00:00+02:00_2025-09-28T17:00:00+02:00;2025-10-01T15:00:00+02:00_2025-10-01T17:00:00+02:00;2025-10-05T15:00:00+02:00_2025-10-05T17:00:00+02:00;2025-10-08T15:00:00+02:00_2025-10-08T17:00:00+02:00;2025-10-12T15:00:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00;2025-10-15T15:00:00+02:00_2025-10-15T17:00:00+02:00;2025-10-19T15:00:00+02:00_2025-10-19T17:00:00+02:00;2025-10-22T15:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00;2025-10-26T15:00:00+02:00_2025-10-26T17:00:00+02:00;2025-10-29T15:00:00+02:00_2025-10-29T17:00:00+02:00;2025-11-02T15:00:00+02:00_2025-11-02T17:00:00+02:00;2025-11-05T15:00:00+02:00_2025-11-05T17:00:00+02:00;2025-11-09T15:00:00+02:00_2025-11-09T17:00:00+02:00;2025-11-12T15:00:00+02:00_2025-11-12T17:00:00+02:00;2025-11-16T15:00:00+02:00_2025-11-16T17:00:00+02:00;2025-11-19T15:00:00+02:00_2025-11-19T17:00:00+02:00;2025-11-23T15:00:00+02:00_2025-11-23T17:00:00+02:00;2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T17:00:00+02:00;2025-11-30T15:00:00+02:00_2025-11-30T17:00:00+02:00

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 PARIS

https://www.cinematheque.fr/cycle/ma-petite-cinematheque-987.html