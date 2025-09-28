Ma petite cinémathèque 2025 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS
Ma petite cinémathèque 2025 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS dimanche 28 septembre 2025.
Tous les mercredis, dimanches et pendant les vacances, des films de tous horizons, présentés aux enfants et adolescents. Et en solo ou en famille, pour deux heures, une demi-journée, plusieurs jours, ou à l’année (les clubs), les enfants se voient aussi proposer toute une gamme d’ateliers et de stages, autant de propositions et d’initiations à la réalisation, au montage, à l’animation ou au trucage, pour découvrir les secrets de fabrication d’un film.
Programme des séances
Septembre – octobre – novembre
Le Secret des mésanges – Antoine Lanciaux , 2025 – Di 28 sep à 15h
Le Roi lion – Roger Allers, Rob Minkoff , 1994 – Me 1 oct 15h
L’Étrange Noël de monsieur Jack – Henry Selick, Tim Burton , 1993 – Di 5 oct 15h
Mon voisin Totoro – Hayao Miyazaki , 1988 – Me 8 oct 15h
Séance spéciale – Le feu aux poudres – Di 12 oct 15h
Arrietty : Le Petit Monde des chapardeurs – Hiromasa Yonebayashi , 2010 – Me 15 oct 15h
Les Fiancées en folie – Buster Keaton , 1925 – Di 19 oct 15h
Mars Attacks! – Tim Burton , 1996 – Me 29 oct 15h
Le Cirque – Charles Chaplin , 1928 – Je 30 oct 15h
Cadet d’eau douce – Buster Keaton, Charles F. Riesner , 1928 – Ve 31 oct 15h
Le Mécano de la General – Buster Keaton, Clyde Bruckman , 1926 – Di 2 nov 15h
Les Aventures de Robin des Bois – Michael Curtiz, William Keighley , 1938 – Me 5 nov 15h
Retour vers le futur – Robert Zemeckis , 1985 – Di 9 nov 15h
Le Château dans le ciel – Hayao Miyazaki , 1986 – Me 12 nov 15h
Retour vers le futur 2 – Robert Zemeckis , 1989 – Di 16 nov 15h
Fievel et le nouveau monde – Don Bluth , 1986 – Di 23 nov 15h
La Marche de l’empereur – Luc Jacquet , 2004 – Me 26 nov 15h
Retour vers le futur 3 – Robert Zemeckis , 1990 – Di 30 nov 15h
Ciné-spectacle
Ciné-spectacle Lila Lumière – Gourmandises – (3-6 ans) – Me 22 oct 15h – Sa 25 oct 11h30
Toute l’année dans les salles de la Cinémathèque Française, des séances de cinéma sont présentées aux enfants pour découvrir les grands classiques du cinéma, du monde entier et de toutes les époques.
Du dimanche 28 septembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
mercredi, dimanche
de 15h00 à 17h00
payant Tout public.
La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 PARIS
