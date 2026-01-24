Ma petite cuillère en bois Ambrugeat

Ma petite cuillère en bois

Anna est sculptrice sur bois, installée en Creuse depuis 2 ans et demi. La création d’une cuillère en bois, avec des outils manuels, est un joli prétexte pour découvrir les bases de cette discipline. Tout est fourni bois, gouges, couteaux, matériel de finition, protection. Chacun repart avec sa petite cuillère.

Dès 15 ans (enfants motivés et accompagnés bienvenus) 20€/pers. sur Inscription au 07 48 11 99 78

Bar et petite restauration sur place .

