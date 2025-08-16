Ma Petite Domfront en Poiraie

Ma Petite

Théâtre municipal Domfront en Poiraie Orne

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Ma Petite est né à Poitiers. Ce quartet poitevin (batterie, accordéon, chant et trompette) nous emmène dans un univers mêlant arrangements de chansons et mélodies traditionnelles. Les rôles inédits que le groupe donne à l’accordéon, à la batterie et à la trompette créent une couleur sonore intrigante, qui nous plonge dans une transe progressive et révèle des mélodies et des textes intenses. Les influences pop et actuelles des membres

subliment les textes de traditions orales, donnant naissance à un ensemble massif, organique et résolument nouveau.

La musique traditionnelle du Poitou est étroitement liée à la danse et au bal, alors cette fois, le gradin du théâtre sera replié et le public debout !

Venez-vous initier à la danse traditionnelle et aux chants traditionnels du Poitou, le dimanche 8 février au théâtre municipal de Domfront en Poiraie.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie. .

Théâtre municipal Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66

