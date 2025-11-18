Ma place à table Salle du conseil municipal Laillé
Ma place à table Vendredi 12 décembre, 20h30 Salle du conseil municipal Ille-et-Vilaine
Plein : 9€ / Réduit : 7€ / Sortir ! : 4€
Début : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T21:30:00
Fin : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T21:30:00
Des petits bouts d’histoire pour penser aux familles, celles qu’on subit, celles qu’on rêve et celles qu’on se crée.
Dans l’intimité d’une cuisine ou d’une salle à manger, vingt-cinq ou trente convives prennent place autour d’une grande nappe à carreaux rouge et blanche. Une télévision a pris place elle aussi dans cet intérieur, sur un coin de table, c’est autant un espace de jeu qu’un espace de diffusion. Quatre adolescents de 13 à 19 ans se mettent à table avec les frères Pablof. Tous disent leur place à table et, ce faisant, ils témoignent de leur situation de famille, de leurs liens et de leur place. Les frères cuisinent et tentent de raconter leur fratrie, ce qui les réunit.
Ecriture et jeu : Raoul Pourcelle, Stéphane Rouxel
Mise en scène : Jean-Louis Ouvrard.
Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Séances scolaires : Jeudi 11 et vendredi 12 décembre
Salle du conseil municipal Rue de la Halte, 35890, Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne
Les frères Pablof théâtre Douzémois
@Festival Mima