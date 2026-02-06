MA PLANTE LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse
LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-14
2026-02-13
Les halles se mettent au vert avec une nouvelle vente de plantes !
Petites, grandes, grimpantes ou succulentes, faites votre choix parmi plus de 3500 plantes d’intérieur et 100 espèces, à petits prix ! Cactus et succulentes à 1€, plantes vertes de 2,90 à 9,90€, grandes plantes de 15,90 à 69,90€ et pots à partir de 4,95€.
Bon à savoir
– Premier arrivé premier servi = stock limité !
– Prévoyez sacs et paniers pour emporter vos plantes avec vous. .
English :
Les Halles goes green with a new plant sale!
