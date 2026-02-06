MA PLANTE LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

MA PLANTE

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

Les halles se mettent au vert avec une nouvelle vente de plantes !

Petites, grandes, grimpantes ou succulentes, faites votre choix parmi plus de 3500 plantes d’intérieur et 100 espèces, à petits prix ! Cactus et succulentes à 1€, plantes vertes de 2,90 à 9,90€, grandes plantes de 15,90 à 69,90€ et pots à partir de 4,95€.

Bon à savoir

– Premier arrivé premier servi = stock limité !

– Prévoyez sacs et paniers pour emporter vos plantes avec vous. .

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Halles goes green with a new plant sale!

L’événement MA PLANTE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE