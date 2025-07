Ma première récolte de miel La Flèche

Ma première récolte de miel La Flèche samedi 19 juillet 2025.

Ma première récolte de miel

Lieu-dit La Bruère La Flèche Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 16:30:00

Date(s) :

2025-07-19

Venez découvrir la récolte du miel lors d’un atelier apiculture au CPIE

Si la météo de l’année nous permet de récolter du miel, venez découvrir comment se passe la récolte de l’organisation du matériel à la dégustation ! Une session peut également être rajoutée pour les personnes intéressées par le processus de mise en pot. .

Lieu-dit La Bruère La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

English :

Discover how to harvest honey at a CPIE beekeeping workshop

German :

Erfahren Sie bei einem Bienenzucht-Workshop im CPIE, wie Honig geerntet wird

Italiano :

Venite a scoprire come raccogliere il miele durante un laboratorio di apicoltura presso il CPIE

Espanol :

Descubra cómo cosechar miel en un taller de apicultura en el CPIE

L’événement Ma première récolte de miel La Flèche a été mis à jour le 2025-07-02 par CDT72