Ma première séance de yoga Médiathèque Sud Le Mans

Ma première séance de yoga

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-07 11:15:00

fin : 2026-02-07 11:45:00

2026-02-07

Un moment privilégié à partager avec son enfant pour apprendre à apprivoiser ses émotions avec Corps en mouvement

Sur inscription au 02 43 47 40 23

10h30 & 11h15 Sud

Pour les enfants de 2 à 4 ans et leurs parents .

