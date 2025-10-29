Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mercredi 29 octobre 2025.

Ma première visite au musée

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 10:45:00

Date(s) :

2025-10-29

Dans le cadre des vacances au musée pour les enfants.

Suivez Babeth, la petite souris, au cours d’une visite pensée pour les enfants de 2 à 4 ans.

Réservé aux enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Durée 45 minutes

Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr

English : Ma première visite au musée

German : Ma première visite au musée

Italiano :

Espanol :

L’événement Ma première visite au musée Dole a été mis à jour le 2025-09-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE