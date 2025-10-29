Ma première visite au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 10:45:00
Dans le cadre des vacances au musée pour les enfants.
Suivez Babeth, la petite souris, au cours d’une visite pensée pour les enfants de 2 à 4 ans.
Réservé aux enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Durée 45 minutes
Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr
