MA PTITE CHANSON – GUINGUETTE DU MOULIN – HAUTOT-SUR-MER Hautot-Sur-Mer

MA PTITE CHANSON – GUINGUETTE DU MOULIN – HAUTOT-SUR-MER Hautot-Sur-Mer samedi 2 août 2025 .

MA PTITE CHANSON Début : 2025-08-02 à 16:30. Tarif : – euros.

Évoluant sur un pont suspendu entre musique classique et pop, Agathe Peyrat et Pierre Cussac parcourent la plasticité du duo voix accordéon dans ses détours les plus inattendus. À la croisée des mondes, ils imaginent un voyage sur le thème du jour et de la nuit, relevant le défi avec malice et bonne humeur communicative : un air d’opéra de Bizet devient un blues lumineux, une mélodie de Debussy se transforme en ballade mélancolique, les Beatles dialoguent avec Purcell … Et les chefs- d’œuvre endormis se révèlent plus vivants que jamais !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GUINGUETTE DU MOULIN – HAUTOT-SUR-MER 288 RUE DE LA MER 76550 Hautot-Sur-Mer 76