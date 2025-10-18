Ma p’tite rando Bréville-les-Monts
Ma p’tite rando Bréville-les-Monts mercredi 8 juillet 2026.
Bréville-les-Monts
Ma p’tite rando
L’ écurie d’Hérouvillette Bréville-les-Monts Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Les cheveux et les crins au vent, profitez d’un moment au cœur de la nature avec votre monture lors de cette randonnée à poney. Pique-nique à prévoir.
Les cheveux et les crins au vent, profitez d’un moment au cœur de la nature avec votre monture lors de cette randonnée à poney.
Pique-nique à prévoir.
De 5 à 11 ans.
Sur inscription. .
L’ écurie d’Hérouvillette Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 63 49 70 72 eeeherouvillette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ma p’tite rando
With your hair and manes blowing in the wind, enjoy a moment in the heart of nature with your mount on this pony trek. Please bring your own picnic.
L’événement Ma p’tite rando Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge