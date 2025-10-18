Bréville-les-Monts

Ma p’tite rando

L’ écurie d’Hérouvillette Bréville-les-Monts Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Les cheveux et les crins au vent, profitez d’un moment au cœur de la nature avec votre monture lors de cette randonnée à poney. Pique-nique à prévoir.

Les cheveux et les crins au vent, profitez d’un moment au cœur de la nature avec votre monture lors de cette randonnée à poney.

Pique-nique à prévoir.

De 5 à 11 ans.

Sur inscription. .

L’ écurie d’Hérouvillette Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 63 49 70 72 eeeherouvillette@gmail.com

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English : Ma p’tite rando

With your hair and manes blowing in the wind, enjoy a moment in the heart of nature with your mount on this pony trek. Please bring your own picnic.

L’événement Ma p’tite rando Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge