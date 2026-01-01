Ma Région Virtuose Amadeus Quatuor Zaïde Saumur

Ma Région Virtuose Amadeus Quatuor Zaïde

Place Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Avec le Quatuor Zaïde, quatuor à cordes.

Un programme très original présentant l’étonnante et inédite transcription pour quatuor à cordes réalisée par le Quatuor Zaïde d’extraits de La Flûte enchantée, célèbre opéra de Mozart composé dans les derniers mois de la vie du compositeur. Associée au Quatuor n°14 en sol majeur K. 387, cette version miniature de l’opéra fait se transformer tour à tour les instruments du quatuor en une multitude de rôles lyriques, célébrant l’éternel dialogue entre le chant et le jeu… Un régal pour les yeux et les oreilles !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h30. .

English :

With the Quatuor Zaïde, string quartet.

