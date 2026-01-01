Ma Région Virtuose Après un rêve Les Métaboles Fontevraud-l’Abbaye
Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-25 19:00:00
Résolument ancré dans la musique d’aujourd’hui, l’ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski tire son nom de l’œuvre du compositeur français Henri Dutilleux, Métaboles, qui évoque la capacité du chœur à se transformer au gré des répertoires. De la polyphonie de la Renaissance aux créations contemporaines, “Après un rêve” trace un parcours vocal allant de Josquin Desprez à Ondrej Adamek en passant par Brahms, Fauré, Debussy et Ravel.
Léo Warynski direction
Desprez Mille Regretz Gombert
Mille Regretz Bertrand Ce qui dure (création)
Debussy Trois Chansons de Charles d’Orléans
Brahms Drei Gesänge opus 42, extraits
Poulenc Un soir de neige
Fauré Après un rêve
Saint-Saëns Calme des nuits
Ravel Gottwald Ronsard à son âme
Adámek Les ombres qui passent
Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 19h. .
Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire
