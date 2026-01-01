Ma Région Virtuose Après un rêve Les Métaboles Fontevraud-l’Abbaye

Ma Région Virtuose Après un rêve Les Métaboles

Résolument ancré dans la musique d’aujourd’hui, l’ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski tire son nom de l’œuvre du compositeur français Henri Dutilleux, Métaboles, qui évoque la capacité du chœur à se transformer au gré des répertoires. De la polyphonie de la Renaissance aux créations contemporaines, “Après un rêve” trace un parcours vocal allant de Josquin Desprez à Ondrej Adamek en passant par Brahms, Fauré, Debussy et Ravel.

Léo Warynski direction

Desprez Mille Regretz Gombert

Mille Regretz Bertrand Ce qui dure (création)

Debussy Trois Chansons de Charles d’Orléans

Brahms Drei Gesänge opus 42, extraits

Poulenc Un soir de neige

Fauré Après un rêve

Saint-Saëns Calme des nuits

Ravel Gottwald Ronsard à son âme

Adámek Les ombres qui passent

