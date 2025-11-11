Ma Région Virtuose Château-Gontier-sur-Mayenne
4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Ce festival de musique classique et contemporaine se déploie tous les ans au mois de janvier dans les communes des Pays de la Loire, notamment à Château-Gontier sur Mayenne.
L’opportunité de découvrir des chefs-d’œuvre de la musique classique et contemporaine et partager des moments d’émotion avec de grands artistes à des prix très accessibles.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2026 au Théâtre des Ursulines et à la salle festive de l’Espace Saint-Fiacre.
Une dizaine de concerts de musique classique accessibles à tous.
Programme détaillé et ouverture de la billetterie le 12 décembre 2025.
Billetterie à l’accueil ou sur le site internet du Carré. .
English :
This festival of classical and contemporary music takes place every January in the Pays de la Loire region, notably in Château-Gontier sur Mayenne.
German :
Dieses Festival für klassische und zeitgenössische Musik findet jedes Jahr im Januar in den Gemeinden der Region Pays de la Loire statt, insbesondere in Château-Gontier sur Mayenne.
Italiano :
Questo festival di musica classica e contemporanea si svolge ogni gennaio in diverse città della regione dei Pays de la Loire, tra cui Château-Gontier sur Mayenne.
Espanol :
Este festival de música clásica y contemporánea se celebra cada mes de enero en varias ciudades de la región de los Países del Loira, entre ellas Château-Gontier sur Mayenne.
