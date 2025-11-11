Ma Région Virtuose Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose

4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Ce festival de musique classique et contemporaine se déploie tous les ans au mois de janvier dans les communes des Pays de la Loire, notamment à Château-Gontier sur Mayenne.

L’opportunité de découvrir des chefs-d’œuvre de la musique classique et contemporaine et partager des moments d’émotion avec de grands artistes à des prix très accessibles.

Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2026 au Théâtre des Ursulines et à la salle festive de l’Espace Saint-Fiacre.

Une dizaine de concerts de musique classique accessibles à tous.

Programme détaillé et ouverture de la billetterie le 12 décembre 2025.

Billetterie à l’accueil ou sur le site internet du Carré. .

English :

This festival of classical and contemporary music takes place every January in the Pays de la Loire region, notably in Château-Gontier sur Mayenne.

German :

Dieses Festival für klassische und zeitgenössische Musik findet jedes Jahr im Januar in den Gemeinden der Region Pays de la Loire statt, insbesondere in Château-Gontier sur Mayenne.

Italiano :

Questo festival di musica classica e contemporanea si svolge ogni gennaio in diverse città della regione dei Pays de la Loire, tra cui Château-Gontier sur Mayenne.

Espanol :

Este festival de música clásica y contemporánea se celebra cada mes de enero en varias ciudades de la región de los Países del Loira, entre ellas Château-Gontier sur Mayenne.

