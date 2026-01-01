Ma Région Virtuose Concert école de musique Saumur Val de Loire Saumur

Ma Région Virtuose Concert école de musique Saumur Val de Loire

Place Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Un concert de l’école de musique Saumur Val de Loire vous est proposé à l’occasion de Ma Région Virtuose .

Ensemble de saxophone.

Ensemble de percussions.

Ensemble de clarinette.

Ensemble de flûte traversière.

Œuvres de Schubert, Beethoven, Saint Saens, Mendelssohn, Vivaldi…

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 16h30. .

English :

A concert by the Saumur Val de Loire music school to celebrate Ma Région Virtuose .

