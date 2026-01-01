Ma Région Virtuose Concert école de musique Saumur Val de Loire Saumur
Ma Région Virtuose Concert école de musique Saumur Val de Loire Saumur samedi 24 janvier 2026.
Ma Région Virtuose Concert école de musique Saumur Val de Loire
Place Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Un concert de l’école de musique Saumur Val de Loire vous est proposé à l’occasion de Ma Région Virtuose .
Ensemble de saxophone.
Ensemble de percussions.
Ensemble de clarinette.
Ensemble de flûte traversière.
Œuvres de Schubert, Beethoven, Saint Saens, Mendelssohn, Vivaldi…
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 24 janvier 2026 à partir de 16h30. .
Place Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert by the Saumur Val de Loire music school to celebrate Ma Région Virtuose .
L’événement Ma Région Virtuose Concert école de musique Saumur Val de Loire Saumur a été mis à jour le 2026-01-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME