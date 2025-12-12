Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 24 janvier 2026.
Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 16:45:00
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de ma Région Virtuose !
Choeur adultes
Choeur ados
Chorale du collège Paul-Émile Victor
Sylvain Rousseau direction
Jean-Philippe Rameau (1683 1764)
Dans les abimes de la Terre
Bannissons les tristes alarmes
Clair Flambeau du monde
Forêt paisible
Chants celtiques
Chants populaires suédois Livet e en gota
Gérard Jaunet (1928 2015) Pas d’Argentine
Dans le cadre de Ma Région Virtuose.
Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.
samedi 24 janvier 2026 16h00
Théâtre des Ursulines
durée 45 min
placement libre
tarif unique 2€
La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
As part of my Virtuoso Region!
L’événement Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-12 par SUD MAYENNE