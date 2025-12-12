Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 16:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de ma Région Virtuose !

Choeur adultes

Choeur ados

Chorale du collège Paul-Émile Victor

Sylvain Rousseau direction

Jean-Philippe Rameau (1683 1764)

Dans les abimes de la Terre

Bannissons les tristes alarmes

Clair Flambeau du monde

Forêt paisible

Chants celtiques

Chants populaires suédois Livet e en gota

Gérard Jaunet (1928 2015) Pas d’Argentine

Dans le cadre de Ma Région Virtuose.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

samedi 24 janvier 2026 16h00

Théâtre des Ursulines

durée 45 min

placement libre

tarif unique 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

As part of my Virtuoso Region!

L’événement Ma Région Virtuose Conservatoire du Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-12 par SUD MAYENNE