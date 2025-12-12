Ma Région Virtuose Dana Ciocarlie, récital piano Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose Dana Ciocarlie, récital piano

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:15:00

2026-01-24

Robert Schumann (1810 1856)

L’Oiseau prophète, extrait des Scènes de la forêt opus 82

Scènes d’enfants opus 15 Alouette gentille alouette, comptine populaire arrangée dans un style roumain

Béla Bartók (1881 1945) Six Danses populaires roumaines

George Enesco (1881 1955) Pavane, extrait de la Suite pour piano n°2 opus 10

Paul Constantinescu (1909 1963) Deux pièces dans le style populaire roumain

Danse populaire roumaine Ciocârlia

Les deux passions de Dana Ciocarlie sont réunies dans ce programme charmeur la poésie schumanienne d’une part avec les tendres Scènes d’enfants, délicatement introduites par L’Oiseau prophète des Scènes de la forêt, et la verve populaire des musiques d’inspiration folklorique roumaines d’autre part, dont la pianiste est l’interprète et l’ambassadrice idéale.

Dana Ciocarlie est une pianiste franco-roumaine reconnue, formée à Bucarest puis à Paris. Lauréate de nombreux concours internationaux, elle mène une carrière de soliste et de chambriste, et défend autant le répertoire classique que la création contemporaine. Elle enseigne au CNSMD de Lyon et à l’École Normale de Musique de Paris, et est notamment connue pour son intégrale saluée de l’œuvre pour piano de Schumann.

Dans le cadre de Ma Région Virtuose.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

samedi 24 janvier 2026 20h30

Théâtre des Ursulines

durée 45 min

placement libre

plein tarif 4€ tarif moins de 18 ans 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

