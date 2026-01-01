Ma Région Virtuose Dana Ciocarlie

Place Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:15:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dana Ciocarlie.

Schumann L’oiseau prophète, extrait des Scènes de la forêt opus 82 Schumann Scènes d’enfants opus 15 Alouette gentille alouette, comptine populaire arrangée dans un style roumain Bartók Six Danses populaires roumaines Enesco Pavane, extrait de la Suite pour piano n°2 opus 10 Constantinescu Deux pièces dans le style populaire roumain Ciocârlia Danse populaire roumaine.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 17h15. .

Place Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dana Ciocarlie.

L’événement Ma Région Virtuose Dana Ciocarlie Saumur a été mis à jour le 2026-01-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME