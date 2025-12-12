Ma Région Virtuose Gabriel Bianco, guitare Parc St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose Gabriel Bianco, guitare

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 17:45:00

2026-01-25

Fernando Sor (1778 1839) Variations sur un thème de Mozart opus 9

Jean-Sébastien Bach (1685 1750) Prélude et Fugue de la Suite pour luth en do mineur BMW 997

Isaac Albéniz (1860 1909) Asturias (Leyenda)

Francisco Tárrega (1852 1909) Capricho Árabe

Orestis Kalampalikis (1981) Ara

Thomas Viloteau (1985) A night in Bastille

Considéré comme l’un des meilleurs guitaristes classiques d’aujourd’hui, Gabriel Bianco a conçu un programme varié s’étendant de Bach à l’époque contemporaine, avec des chefs-d’œuvre du répertoire pour guitare parmi lesquels le célèbre Asturias d’Albéniz ou le Capricho Árabe de Tárrega.

Premier prix de plusieurs concours internationaux, Gabriel Bianco s’est produit dans une cinquantaine de pays sur tous les continents et a enregistré 8 disques.

Passionné de musique de chambre, il est membre du Quatuor Eclisses depuis sa création en 2012, pour lequel il réalise de nombreux arrangements et a enregistré 4 disques chez le label Ad Vitam Records.

Il se produit également avec Marina Viotti (Mezzo-soprano), toujours avec ses arrangements de musique classique et populaire.

Gabriel Bianco a enregistré 2 disques solos, le premier chez le label Naxos dans un programme Bach, Mertz & Koshkin puis chez le label Ad Vitam Records dans un programme Da Milano, Scarlatti, Regondi & Paganini.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

dimanche 25 janvier 2026 17h00

Théâtre des Ursulines

durée 45 min

placement libre

plein tarif 4€ tarif moins de 18 ans 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

As part of Ma Région Virtuose!

