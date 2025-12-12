Ma Région Virtuose Geneviève Laurenceau, violon François Chaplin, piano Parc St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose Geneviève Laurenceau, violon François Chaplin, piano

Parc St Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 2 EUR

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 14:45:00

2026-01-25

Dans le cadre de Ma Région Virtuose !

Ludwig van Beethoven (1770 1827)

Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur opus 24 “Le Printemps”

Adagio de la Sonate pour piano n°8 en ut mineur opus 13 “Pathétique”

Edward Elgar (1857 1934) Chanson de matin opus 15 n°2 pour violon et piano

Camille Saint-Saëns (1835 1921) Danse macabre, version pour violon et piano

De la très populaire Sonate Le Printemps de Beethoven à la spectaculaire Danse macabre de Saint-Saëns, c’est un florilège de pages parmi les plus séduisantes du répertoire qu’interprète ici le brillant duo formé par la violoniste Geneviève Laurenceau et le pianiste François Chaplin.

Geneviève Laurenceau est une violoniste française formée auprès de grands maîtres tels que Wolfgang Marschner, Zakhar Bron et Jean-Jacques Kantorow. Soliste et chambriste, elle interprète des répertoires allant de la musique ancienne à la musique contemporaine. De 2007 à 2017, elle a été premier violon supersoliste de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse avant de se consacrer pleinement à sa carrière solo. Elle enseigne également le violon et est directrice artistique du Festival de musique d’Obernai.

François Chaplin est un pianiste français reconnu pour la finesse et la poésie de son jeu. Sa carrière s’affirme en 1989 lorsqu’il remporte les prix Mozart et Robert-Casadesus au prestigieux Concours International de Cleveland. Dès lors, il est invité comme soliste par de nombreux orchestres en France et à l’étranger, et joue dans des salles et festivals de renommée mondiale.

François Chaplin est particulièrement salué pour ses enregistrements de Debussy ainsi que pour ses interprétations de Chopin.

Dans le cadre de Ma Région Virtuose.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

dimanche 25 janvier 2026 14h00

Espace Saint-Fiacre

durée 45 min

placement libre

plein tarif 6€ tarif moins de 18 ans 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

Parc St Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

As part of Ma Région Virtuose!

