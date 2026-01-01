Ma Région Virtuose Kreisleriana Fontevraud-l’Abbaye

Ma Région Virtuose Kreisleriana

Avec Amanda Favier, violon, et Élodie Soulard, accordéon.

Entièrement dédié au génial violoniste et compositeur viennois Fritz Kreisler, dont les arrangements et pastiches font toujours le délice du public et des interprètes, ce séduisant programme invite à la redécouverte de pépites souvent jouées en bis. Tour à tour pétillants et nostalgiques, le violon virtuose et l’accordéon réalisent une alchimie sonore unique, à la fois moderne et intemporelle.

Couperin Kreisler La précieuse Francoeur Kreisler Sicilienne et rigaudon Kreisler Aucassin et Nicolette Kreisler Prélude et Allegro Granados Kreisler Danse espagnole n°5 (Andaluza) Albéniz Kreisler Tango De Falla Kreisler Danse espagnole de La Vida breve Kreisler Polichinelle, Marche des petits soldats, Gypsy Caprice Kreisler Trois anciennes danses viennoises (Schön Rosmarin, Liebesleid, Liebesfreud).

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 16h. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

With Amanda Favier, violin, and Élodie Soulard, accordion.

