Ma région virtuose Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 20:15:00

2026-01-24

14h Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

durée 45 mn

Schubert Quatuor à cordes en ré mineur D. 810

“La Jeune fille et la Mort” (orchestration de Gustav Mahler) Intitulé “La Jeune fille et la Mort” en référence à un lied du même nom dont le magnifique thème est repris dans le mouvement lent, ce célèbre quatuor à cordes de Schubert a fait l’objet, près d’un siècle après sa création, d’une orchestration pour ensemble de cordes par Gustav Mahler, qui dramatise encore l’oeuvre par la présence des contrebasses renforçant la gravité des timbres.

Tarif 12€

pour les moins de 18 ans pour tous les concerts 2€

réservation

19h30 Pascal Amoyel piano et comédie

Christian Fromont mise en scène

Philippe Séon lumières

durée 45 mn

“Une leçon de piano avec Chopin”

Chopin Nocturnes

Chopin Préludes

Bach Liszt Prélude en la mineur BWV 543

Chopin Mazurkas

Chopin Ballade n°1 opus 23

N’avez-vous jamais rêvé d’assister à une leçon de piano de Frédéric Chopin ? En décodant la méthode méconnue écrite par le musicien et les témoignages de ses rares élèves, Pascal Amoyel lui redonne vie dans un dialogue imaginaire et bouleversant. Après les succès de ses

précédentes créations “seul en scène” (Liszt, Beethoven…), le grand pianiste-conteur nous revient avec une lecture passionnante et sensible de l’oeuvre du compositeur polonais. Une pépite à découvrir absolument !

EN FAMILLE

Tarif 6€

pour les moins de 18 ans pour tous les concerts 2€

réservation .

