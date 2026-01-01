Ma Région Virtuose Le Petit Prince Saumur

Ma Région Virtuose Le Petit Prince

D’après l’histoire originale d’Antoine de Saint-Exupéry. Œuvres de Debussy, Ravel, Satie, Tchaïkovski.

Duo Jatekok duo de piano.

Julien Cottereau comédien-mime.

Fane Desrues mise en scène.

Curieux d’horizons divers et jonglant entre répertoire classique et création contemporaine, le Duo “Jatekok” (du mot “jeu” en hongrois) se plaît à susciter de l’amusement, de la légèreté et du jeu… C’est dans cet esprit qu’il a entrepris de revisiter, en compagnie du comédien-clown Julien Cottereau, Le Petit Prince de Saint-Exupéry dont il donne à entendre des extraits en alternance avec de courtes pièces musicales. Transportés dans l’univers féérique du conte, vous ne manquerez pas de rencontrer le renard, la rose, le serpent et bien d’autres personnages…

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 14h. .

Place Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Based on the original story by Antoine de Saint-Exupéry. Works by Debussy, Ravel, Satie and Tchaikovsky.

