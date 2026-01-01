Ma Région Virtuose Les Goûts réunis Les Folies françoises Patrick Cohën-Akenine

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Les Folies françoises Patrick Cohën-Akenine à la direction.

Reflet de l’extraordinaire inventivité de la musique baroque, ce brillant programme associe Georges Telemann, réputé pour sa capacité à fusionner différents styles musicaux italien, français, allemand… -, et Jean-Sébastien Bach, auteur des célèbres “Concertos Brandebourgeois” qui incarnent à eux seuls la splendeur et l’effervescence de la cour de Coethen, où ils furent créés dans les années 1720.

Telemann Ouverture en la mineur.

Telemann Ouverture, Les plaisirs, Air italien.

Telemann Menuets, Réjouissance, Passepieds, Polonaise.

Bach Concerto Brandebourgeois n°5 en ré majeur BWV 1050.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 18h30. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Folies françoises: Patrick Cohën-Akenine conducts.

L’événement Ma Région Virtuose Les Goûts réunis Les Folies françoises Patrick Cohën-Akenine Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME