Ma Région Virtuose Luka Faulisi violon Orchestre National des Pays de la Loire Saumur vendredi 23 janvier 2026.
Place Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-23 20:30:00
Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64.
Chef-d’œuvre de la littérature pour violon et merveille d’inspiration, créé à Leipzig en 1845, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms et Tchaïkovski.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. .
English :
Mendelssohn: Concerto for violin and orchestra No. 2 in E minor, Op. 64.
