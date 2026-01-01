Ma Région Virtuose Luka Faulisi violon Orchestre National des Pays de la Loire Saumur

Ma Région Virtuose Luka Faulisi violon Orchestre National des Pays de la Loire

Place Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64.

Chef-d’œuvre de la littérature pour violon et merveille d’inspiration, créé à Leipzig en 1845, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms et Tchaïkovski.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. .

English :

Mendelssohn: Concerto for violin and orchestra No. 2 in E minor, Op. 64.

