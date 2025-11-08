Ma Région Virtuose Musique baroque avec l’Ensemble Masques à Ambrières Ambrières-les-Vallées

Ma Région Virtuose Musique baroque avec l’Ensemble Masques à Ambrières

Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2026-01-18 10:30:00

fin : 2026-01-18 11:00:00

2026-01-18

Pour la 3ème édition de Ma Région Virtuose, découvrez la musique classique … en camion !

Installez-vous confortablement dans le camion spécialement transformé en salle de concert itinérante.

Et laissez vous transporter par la fougue passionnée de la musique baroque avec le trio de musiciens de l’Ensemble Masques, pour un concert intime et inattendu.

L’Ensemble Masques est reconnu pour son expressivité, l’éloquence et la profondeur de ses interprétations.

Formé autour du claveciniste Olivier Fortin, il tire son nom des masques de l’Angleterre élisabéthaine spectacles où se mariaient poésie, musique, danse et théâtre.

Gratuit

Réservation obligatoire auprès de la Mairie

Places limitées (38 places) accessibles aux personnes à mobilité réduite .

Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 10

English :

For the 3rd edition of Ma Région Virtuose, discover classical music … in a truck!

German :

Ausgabe von Ma Région Virtuose, entdecken Sie klassische Musik … im LKW!

Italiano :

Per la terza edizione di Ma Région Virtuose, scoprite la musica classica… in un camion!

Espanol :

Para la 3ª edición de Ma Région Virtuose, descubra la música clásica… ¡en un camión!

