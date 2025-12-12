Ma Région Virtuose Orchestre National des Pays de la Loire Parc St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose Orchestre National des Pays de la Loire

Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 18:45:00

2026-01-24

Luka Faulisi, violon Yuram Ruiz, direction

Felix Mendelssohn (1809 1847)

Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Ouverture et Scherzo du Songe d’une nuit d’été

Chef-d’œuvre de la littérature pour violon et merveille d’inspiration, créé à Leipzig en 1845, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms et Tchaïkovski.

Luka Faulisi est un violoniste italo-serbo-français, salué comme l’un des plus prometteurs de sa génération. Son premier album, Aria sort au printemps 2023. Il explore des transcriptions d’airs d’opéra, révélant une approche à la fois virtuose et lyrique. En 2024, il publie son second album, The Four Seasons de Antonio Vivaldi, enregistré avec l’ensemble baroque Orkiestra Historyczna (oh!), une interprétation acclamée pour sa fraîcheur et son sens musical.

Depuis, Luka Faulisi enchaîne les concerts avec des orchestres prestigieux en Europe et au-delà (Royaume-Uni, France, Italie, Serbie, Scandinavie) et gagne progressivement en notoriété sur la scène internationale.

Yuram Ruiz est un chef d’orchestre et violoncelliste renommé pour sa passion, son dynamisme et son engagement envers l’excellence musicale. Originaire du Venezuela et formé auprès de maîtres distingués tels que Gustavo Dudamel, Claudio Abbado et Daniel Barenboim, il s’est imposé comme une figure éminente en Suisse et sur la scène internationale.

A la tête de plusieurs orchestres prestigieux et invité à des festivals renommés à travers l’Europe, son art allie précision technique et profondeur émotionnelle. En tant que directeur artistique, éducateur et interprète, Yuram Ruiz continue d’inspirer les musiciens et le public, laissant une marque durable à travers son énergie et sa vision musicale.

Dans le cadre de Ma Région Virtuose.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

samedi 24 janvier 2026 18h00

Espace Saint-Fiacre

durée 45 min

placement libre

plein tarif 12€ tarif moins de 18 ans 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

+33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

Luka Faulisi, violin Yuram Ruiz, direction

