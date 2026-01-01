Ma Région Virtuose Palisander Double, Double Toil & Trouble Fontevraud-l’Abbaye
Ma Région Virtuose Palisander Double, Double Toil & Trouble Fontevraud-l’Abbaye dimanche 25 janvier 2026.
Ma Région Virtuose Palisander Double, Double Toil & Trouble
Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 15:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Œuvres de Bach, Sweelinck, Tartini, Monaghan…
Un programme très original mettant en lumière les liens très anciens unissant magie et musique à travers un répertoire couvrant presque un millénaire de musique, et joué sur des flûtes à bec de 6 pouces à 6 pieds de haut ! Chansons de sorcières, mélodies transmises à travers les rêves par des êtres surnaturels… ce sont plus largement toutes les musiques traduisant l’antique fascination de l’humanité pour la mystique et la magie que l’ensemble Palisander a choisi de vous faire découvrir…
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h30. .
Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
works by Bach, Sweelinck, Tartini, Monaghan…
L’événement Ma Région Virtuose Palisander Double, Double Toil & Trouble Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME