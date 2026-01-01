Ma Région Virtuose Palisander Double, Double Toil & Trouble

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Œuvres de Bach, Sweelinck, Tartini, Monaghan…

Un programme très original mettant en lumière les liens très anciens unissant magie et musique à travers un répertoire couvrant presque un millénaire de musique, et joué sur des flûtes à bec de 6 pouces à 6 pieds de haut ! Chansons de sorcières, mélodies transmises à travers les rêves par des êtres surnaturels… ce sont plus largement toutes les musiques traduisant l’antique fascination de l’humanité pour la mystique et la magie que l’ensemble Palisander a choisi de vous faire découvrir…

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h30. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

works by Bach, Sweelinck, Tartini, Monaghan…

