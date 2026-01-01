Ma Région Virtuose Paris Mozart Orchestra Claire Gibault Saumur

Ma Région Virtuose Paris Mozart Orchestra Claire Gibault

Place Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Schubert Quatuor à cordes en ré mineur D. 810 “La Jeune fille et la Mort” (orchestration de Gustav Mahler).

Intitulé “La Jeune fille et la Mort” en référence à un lied du même nom dont le magnifique thème est repris dans le mouvement lent, ce célèbre quatuor à cordes de Schubert a fait l’objet, près d’un siècle après sa création, d’une orchestration pour ensemble de cordes par Gustav Mahler, qui dramatise encore l’œuvre par la présence des contrebasses renforçant la gravité des timbres.

Paris Mozart Orchestra.

Claire Gibault direction.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 14h. .

Place Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Schubert: String Quartet in D minor D. 810 Death and the Maiden (orchestration by Gustav Mahler).

