Ma Région Virtuose Quatuor Zaïde Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma Région Virtuose Quatuor Zaïde

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 14:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de Ma Région Virtuose ! Amadeus

Un programme très original présentant l’étonnante et inédite transcription pour quatuor à cordes réalisée par le Quatuor Zaïde d’extraits de La Flûte enchantée, célèbre opéra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 1791), composé dans les derniers mois de la vie du compositeur. Associée au Quatuor n°14 en sol majeur K. 387, cette version miniature de l’opéra fait se transformer tour à tour les instruments du quatuor en une multitude de rôles lyriques, célébrant l’éternel dialogue entre le chant et le jeu… Un régal pour les yeux et les oreilles !

Le Quatuor Zaïde est un quatuor à cordes constitué de Charlotte Maclet (premier violon), Leslie Boulin Raulet (deuxième violon), Céline Tison (alto) et Juliette Salmona (violoncelle).

Créé en 2009, il s’est affirmé sur la scène internationale comme l’un des rares quatuor constitué uniquement de femmes. Les nombreux prix de prestigieux concours internationaux obtenus entre 2010 et 2012 notamment à Bordeaux, Vienne et Pékin l’imposent comme l’un des ensembles de musique de chambre incontournables dans le paysage musical classique. Il est aujourd’hui reconnu pour son exigence et son exploration continue du spectre sonore du quatuor.

Dans le cadre de Ma Région Virtuose.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

samedi 24 janvier 2026 14h00

Théâtre des Ursulines

ajouter à l’agenda

durée 45 min

placement libre

plein tarif 8€ tarif moins de 18 ans 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

As part of Ma Région Virtuose ! Amadeus

L’événement Ma Région Virtuose Quatuor Zaïde Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-12 par SUD MAYENNE