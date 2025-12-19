Ma Région Virtuose Sainte-Suzanne-et-Chammes

Ma Région Virtuose

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 19:45:00

Date(s) :

2026-01-20

La musique classique vient à vous!

Ma Région Virtuose est un festival de musique classique organisé par la Région des Pays de la Loire.

Il a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre, en proposant de nombreux concerts gratuits.

En 2026, ce n’est pas un mais deux camions-scènes qui prendront la route le 9 janvier à travers la région. Ces scènes itinérantes de 40 et 90 places, offriront aux habitants un moment d’intimité musicale, à deux pas de chez eux.

A son bord, l’Ensemble Masques, trio formé autour du claveciniste Olivier Fortin, fera découvrir aux spectateurs la musique baroque.

Cet évènement est assis en placement libre. Réservation en ligne. Gratuit.

Ouverture des portes à 18:30.

Organisé par Ma Région Virtuose Région des Pays de la Loire. .

Rue du Verger Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire

English :

Classical music comes to you!

