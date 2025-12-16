Ma Région Virtuose Scène itinérante à Averton Ensemble Masques Averton

Ma Région Virtuose Scène itinérante à Averton Ensemble Masques

Ensemble Masques en scène itinérante à Averton dans le cadre du festival de musique classique Ma Région Virtuose

Le festival de musique classique Ma Région Virtuose organisé par la Région des Pays de la Loire a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre, en proposant des formats innovants et des lieux inattendus, avec une tarification modeste, de 2 € à 12 € et de nombreux concerts gratuits.

En 2026, pour sa 3e édition, Ma Région Virtuose ré-affirme son ambition offrir l’excellence musicale à tous les Ligériens, dans les salles de concert le week-end du 23 au 25 janvier, ainsi que dans les lieux du quotidien dès le début du mois de janvier, dont sur la commune d’Averton ce 18 janvier !

Aussi, cette année, ce n’est pas un mais deux camions-scènes qui prennent la route à partir du 9 janvier à travers la région. Ces scènes itinérantes de 40 et 90 places, offriront aux habitants un moment d’intimité musicale, à deux pas de chez eux. Un RDV à ne pas manquer !

ENSEMBLE MASQUES

Mélisande Corriveau basse de viole

Josh Cheatham basse de viole

Olivier Fortin clavecin et direction

“Une journée folle à Versailles”

Marais La Folia

Ortiz La Folia

Corelli Sonate préciser

Rameau La Forqueray, Les Sauvages

Forqueray La Couperin, La Buisson

Caix d’Hervelois Suite en ré mineur

De l’aube jusqu’au souper, tout Versailles bruisse d’intrigues, de musique et de rires… dans les couloirs dorés, un clavecin impatient réveille le Roi, les violons s’accordent pour le lever tandis qu’un cuisinier s’emporte et qu’un ambassadeur espagnol attend depuis trois heures qu’on daigne le recevoir ! C’est la vie quotidienne de la plus célèbre scène du monde que se plaît à raconter l’Ensemble Masques, avec des anecdotes savoureuses et un choix de pièces musicales aussi bien françaises qu’italiennes ou espagnoles

Durée 45 min. .

23 Rue de Villaines Averton 53700 Mayenne Pays de la Loire

Ensemble Masques on tour in Averton as part of the Ma Région Virtuose classical music festival

