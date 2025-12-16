Ma Région Virtuose Scène itinérante La Bazouge de Chéméré La Bazouge-de-Chemeré

Ma Région Virtuose Scène itinérante La Bazouge de Chéméré

12 Rue Neuve La Bazouge-de-Chemeré Mayenne

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 19:15:00

2026-01-16

Dans le cadre de ma Région Virtuose

Ma Région Virtuose est un festival de musique classique organisé par la Région des Pays de la Loire.

Il a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre, en proposant des formats innovants et des lieux inattendus, avec une tarification modeste, de 2 € à 12 € et de nombreux concerts gratuits.

En 2026, Ma Région Virtuose revient avec une ambition réaffirmée pour sa 3e édition offrir l’excellence musicale à tous les Ligériens, dans les salles de concert le week-end du 23 au 25 janvier, comme dans les lieux du quotidien dès le début du mois de janvier.

Aussi, cette année, ce n’est pas un mais deux camions-scènes qui prendront la route le 9 janvier à travers la région. Ces scènes itinérantes de 40 et 90 places, offriront aux habitants un moment d’intimité musicale, à deux pas de chez eux.

Ensemble Masques

Mélisande Corriveau basse de viole

Josh Cheatham basse de viole

Olivier Fortin clavecin et direction

“Une journée folle à Versailles”

Marais La Folia

Ortiz La Folia

Corelli Sonate préciser

Rameau La Forqueray, Les Sauvages

Forqueray La Couperin, La Buisson

Caix d’Hervelois Suite en ré mineur

De l’aube jusqu’au souper, tout Versailles bruisse d’intrigues, de musique et de rires… dans les couloirs dorés, un clavecin impatient réveille le Roi, les violons s’accordent pour le lever tandis qu’un cuisinier s’emporte et qu’un ambassadeur espagnol attend depuis trois heures qu’on daigne le recevoir ! C’est la vie quotidienne de la plus célèbre scène du monde que se plaît à raconter l’Ensemble Masques, avec des anecdotes savoureuses et un choix de pièces musicales aussi bien françaises qu’italiennes ou espagnoles. .

12 Rue Neuve La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire

As part of my Virtuoso Region

