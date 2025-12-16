Ma région Virtuose: scène itinérante Vieux port Pornic

Ma région Virtuose: scène itinérante

Ma Région Virtuose, la musique classique vient à vous ! Lancé avec succès en janvier 2024, l’événement musical Ma Région Virtuose revient en 2026. Un événement conçu par la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec les villes du territoire.

Le camion-scène du festival Ma Région Virtuose fait escale à Pornic. Venez partager un moment musical qui rassemble parents, enfants, amis, voisins… tout le monde est le bienvenu !

Ma Région Virtuose revient avec 150 concerts programmés sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire. Sous la direction artistique de René Martin, cette deuxième édition invite à l’écoute des plus beaux Récits, contes et légendes . Une thématique qui promet de nourrir notre imaginaire et de parler à notre âme d’enfant.

L’Ensemble Masques

À sa Direction, Olivier Fortin, fera découvrir aux spectateurs la musique baroque. Trio formé autour du claveciniste.

Mélisande Corriveau, basse de viole

Josh Cheatham, basse de viole

Olivier Fortin, clavecin et direction

Scène itinérante “Une journée folle à Versailles”

De l’aube jusqu’au souper, tout Versailles bruisse d’intrigues, de musique et de rires… dans les couloirs dorés, un clavecin impatient réveille le Roi, les violons s’accordent pour le lever tandis qu’un cuisinier s’emporte et qu’un ambassadeur espagnol attend depuis trois heures qu’on daigne le recevoir ! C’est la vie quotidienne de la plus célèbre scène du monde que se plaît à raconter l’Ensemble Masques, avec des anecdotes savoureuses et un choix de pièces musicales aussi bien françaises qu’italiennes ou espagnoles.

Noms des oeuvres jouées

Marais La Folia

Ortiz La Folia

Corelli Sonate préciser

Rameau La Forqueray, Les Sauvages

Forqueray La Couperin, La Buisson

Caix d’Hervelois Suite en ré mineur .

Vieux port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40

English :

Ma Région Virtuose, classical music comes to you! Successfully launched in January 2024, the Ma Région Virtuose musical event returns in 2026. The event has been conceived by the Pays de la Loire Region, in partnership with local towns and cities.

