Ma Région Virtuose Sélim Mazari, piano et direction Sinfonia Varsovia Parc St Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

Dans le cadre de Ma Région Virtuose !

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 1791)

Concerto pour piano et orchestre n°13 en ut majeur K. 415

Rondo pour piano et orchestre en ré majeur K.382

Exemple unique dans l’histoire de la musique par leur richesse et leur variété, les concertos pour piano de Mozart accompagnent toute la période viennoise du compositeur. Dernier d’une série de trois concertos écrits en même temps, le Concerto n°13 se distingue par sa riche instrumentation. Il précède ici l’irrésistible Rondo en ré majeur dont le thème typiquement viennois donne lieu à six brillantes variations aux caractères contrastés.

Sélim Mazari est l’un des pianistes français les plus remarqués de sa génération. Il commence le piano très jeune et poursuit sa formation au Conservatoire de Paris, notamment auprès de Brigitte Engerer, qui marque durablement son parcours. Il se perfectionne ensuite à Londres et à Vienne auprès de grands maîtres de l’école européenne.

Révélation ADAMI en 2012 puis nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2018, il s’impose rapidement sur la scène internationale. Son premier album, consacré aux Variations de Beethoven, reçoit un Diapason d’Or et attire l’attention de la critique par la maturité et la finesse de son interprétation.

Invité dans de grandes salles et de nombreux festivals, Sélim Mazari mène une carrière active en soliste et en musique de chambre, aux côtés de musiciens reconnus. Son jeu, à la fois clair, poétique et maîtrisé, fait de lui une figure montante du piano français contemporain.

Sinfonia Varsovia est un orchestre symphonique basé à Varsovie, en Pologne. Il a été créé en 1984, à l’initiative de musiciens de l’orchestre national polonais, avec l’idée de former un orchestre flexible capable d’aborder un répertoire très large symphonique, chambre, musique contemporaine…

Depuis sa fondation, Sinfonia Varsovia s’est imposé comme l’un des orchestres les plus prestigieux de Pologne, jouant régulièrement dans les plus grandes salles du pays et participant à de nombreux festivals internationaux. L’orchestre est reconnu pour la qualité et la variété de son répertoire, allant de la musique classique traditionnelle aux œuvres contemporaines, ce qui lui permet de toucher un public très large. Grâce à ses concerts, tournées et enregistrements, Sinfonia Varsovia contribue activement à la diffusion de la musique classique polonaise et internationale.

Projet initié par La Région des Pays de La Loire, porté sur notre territoire par le Pays de Château-Gontier, en partenariat avec Le Carré.

dimanche 25 janvier 2026 19h00

Espace Saint-Fiacre

Concert famille

durée 45 min

placement libre

plein tarif 12€ tarif moins de 18 ans 2€

La billetterie ouvre à partir du vendredi 12 décembre au Carré ou sur la billetterie en ligne (frais de location 0,50 € billet) .

