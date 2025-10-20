Ma République et moi Cholet

Ma République et moi

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-22

IWA Compagnie

Issam vous invite chez sa mère installez-vous, le thé et les gâteaux sont servis.

Il est comédien, aime Molière, le foot et supporte la France et le Maroc. Elle est cuisinière dans un hôpital, paie ses impôts et adore Dalida. Elle a tout donné à ses enfants et ne demande rien à personne. Le 11 octobre 2019, au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, un élu prend à partie l’accompagnatrice voilée d’un groupe scolaire. Cet épisode fait ressurgir pour Issam Rachyq-Ahrad des souvenirs de son enfance.

Il propose une rencontre et offre à sa mère, comme à nous tous, la possibilité d’une réparation. Porteur d’un théâtre destiné à tous, le comédien mêle lucidité, humour et tendresse pour parler des relations entre parents et enfants et de la place de chacun au sein de la société. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

