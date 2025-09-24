Ma république et moi – Issam Rachyq-Ahrad TU-Nantes Nantes

Ma république et moi – Issam Rachyq-Ahrad TU-Nantes Nantes lundi 26 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Théâtre Avec tendresse et lucidité, Issam dresse le portrait de sa mère, entre ses souvenirs d’enfance, mais aussi les humiliations, la honte et la violence politique. Issam nous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts. Il nous parle de leur vie, de son amour pour le théâtre, le foot, la France et le Maroc. Sa mère est une femme aimante qui porte le foulard depuis toujours, qui n’a rien demandé à personne, mais sur qui tout le monde a un avis. Pour une fois sa mère va parler. En 2019, lors d’une séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, un élu du Rassemblement National a violemment pris à partie une femme voilée qui accompagnait des élèves lors d’une sortie destinée à les sensibiliser aux valeurs de la République. Son fils de dix ans était à ses côtés. Cet épisode réveille en lui ses souvenirs d’enfance. Sur scène, il convoque les souvenirs de sa vie quotidienne auprès de sa mère, de sa fierté, des humiliations subies, de la honte ressentie parfois quand elle venait le chercher à l’école. Dans ce solo tendre et touchant, Issam rend enfin la parole à sa mère et lui offre, comme à nous tous, la possibilité d’une réparation. Texte, mise en scène et jeu : Issam Rachyq-AhradIWA Cie Tout public à partir de 10 ans Durée : 50 min. Représentations du 26 au 29 janvier 2026 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/