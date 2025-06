Ma République et moi Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou 26 novembre 2025 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 20:45 – 21:45

Gratuit : non De 14 € à 23 € Tout public

Plusieurs histoires d’amour pour un seul-en-scène joyeux et salutaire. L’amour entre une mère et son fils. L’amour pour deux pays, la France et le Maroc. Et puis l’amour du théâtre qui permet à l’auteur et comédien d’évoquer son histoire intime et de déjouer les crispations identitaires.Le 11 octobre 2019, au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, une mère accompagnant un groupe scolaire à une journée citoyenne intitulée « ma République et moi » est menacée d’expulsion par un élu RN au motif qu’elle porte le voile. Rappel de la loi et fin de non-recevoir de la Présidente. Le désir d’écriture est né.Un chaleureux « Marhaban », « Bienvenue » en arabe ! L’entrée est singulière, le sourire généreux, et la complicité immédiate avec l’auditoire lui permet de se livrer sans filtre. Il est comédien, aime Molière, le foot, et supporte deux équipes. Sa mère – cuisinière dans un hôpital – a tout donné à ses enfants sans jamais rien demander à personne. Aujourd’hui, il est bien décidé à lui donner la parole, à cette femme qui porte le voile et à qui on a toujours dit comment vivre. Entre réel et fiction, ce récit émouvant – qui évoque les hontes et les injustices, les joies et les espoirs – nous fait voir au-delà des apparences. Avec le soutien de l’Office artistique de la Région Nouvelle-AquitaineÀ partir de 12 ans

Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/ma-republique-et-moi