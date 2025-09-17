MA REPUBLIQUE ET MOI Nérac

MA REPUBLIQUE ET MOI Nérac mardi 17 février 2026.

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Issam nous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts.

Il est comédien, aime Molière, le foot et supporte la France et le Maroc.

Elle est cuisinière dans un hôpital, paie ses impôts et adore Dalida. Elle a tout donné à ses enfants et ne demande rien à personne. Mais d’autres lui demandent des comptes, d’autres veulent lui dire comment vivre.

Pour une fois, sa mère va parler.

Porteur d’un théâtre destiné à toutes et tous, et notamment à celles et ceux qui s’en sentent éloignés, Issam Rachyq-Ahrad évoque les relations entre parents et enfants avec lucidité, humour et tendresse. Il dessine le portrait sensible d’une mère, convoquant les souvenirs de leur vie quotidienne. Il offre une parole claire et touchante en déplaçant le regard sur les personnes que nous sommes et non sur ce que nous semblons être. .

