Ma République et moi Salle des fêtes Saint-Léger-de-Fougeret

Ma République et moi

Salle des fêtes Le bourg Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24 22:00:00

2025-09-24

Un seul-en-scène à la fois drôle et tendre, en prise directe avec l’actualité.

Mise en scène, texte et interprétation Issam Rachyq-Ahrad

Collaboration artistique Thibault Amorfini

Dramaturgie, scénographie et lumières Frédéric Hocké

Son Frédéric Minière

Issam nous invite chez sa mère. Le thé et les gâteaux sont prêts. Il est comédien, aime Molière, le foot et supporte la France et le Maroc. Elle est cuisinière dans un hôpital, paie ses impôts et adore Dalida. Elle a tout donné à ses enfants et ne demande rien à personne. Mais, d’autres lui demandent des comptes, et veulent lui dire comment vivre… Pour une fois, sa mère va parler.

En 2019, lors d’une séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, un élu du Rassemblement National prend violemment à partie une femme voilée, qui accompagne des élèves dont son fils de dix ans, lors d’une sortie destinée à les sensibiliser aux valeurs de la République. Cette agression verbale fut un déclencheur pour Issam Rachyq-Ahrad, lui rappelant sa propre enfance où se mêlaient fierté, humiliation et honte, face au silence de sa mère.

Avec lucidité, humour et tendresse, Issam dessine le portrait sensible d’une mère, convoquant les souvenirs de leur vie quotidienne. Il propose une rencontre et lui offre, comme à nous tous, la possibilité d’une réparation, en déplaçant le regard sur celle qui le porte plutôt que sur le foulard lui-même. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 billetterie@maisonculture.fr

