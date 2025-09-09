MA RÉPUBLIQUE ET MOI THEATRE SORANO Toulouse

MA RÉPUBLIQUE ET MOI

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-20 21:00:00

2026-02-18

Porteur d’un théâtre destiné à tous, et notamment à ceux qui s’en sentent éloignés. Issam Rachyq-Ahrad dessine le portrait sensible de sa mère et donne enfin la parole à cette femme trop longtemps réduite au silence.

Nous apprécions particulièrement ce spectacle qui mêle lucidité, humour et tendresse pour parler des relations entre parents et enfants et de la place de chacun au sein de la société. 9 .

English :

Issam Rachyq-Ahrad is the bearer of a theater for all, and especially for those who feel remote from it. Issam Rachyq-Ahrad paints a sensitive portrait of his mother, finally giving voice to a woman who has been silenced for too long.

German :

Träger eines Theaters, das für alle bestimmt ist, insbesondere für diejenigen, die sich davon entfernt fühlen. Issam Rachyq-Ahrad zeichnet ein sensibles Porträt seiner Mutter und gibt dieser Frau, die lange Zeit zum Schweigen gebracht wurde, endlich eine Stimme.

Italiano :

Issam Rachyq-Ahrad è portatore di un teatro per tutti, e soprattutto per coloro che se ne sentono lontani. Issam Rachyq-Ahrad dipinge un ritratto sensibile di sua madre, dando finalmente voce a una donna che è stata messa a tacere per troppo tempo.

Espanol :

Issam Rachyq-Ahrad es portador de un teatro para todos, y especialmente para quienes se sienten alejados de él. Issam Rachyq-Ahrad traza un sensible retrato de su madre, dando por fin voz a una mujer silenciada durante demasiado tiempo.

