Ma Rue en Fête Évron vendredi 19 septembre 2025.

Rue de la Fontaine et Place Pierre Mendès France Évron Mayenne

Début : 2025-09-19 12:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

2025-09-19 2025-09-20

Ma rue en fête revient pour une seconde édition. L’occasion de (re)découvrir le centre-ville d’Evron sous une autre facette durant deux journées joyeuses et conviviales.

Des animations en tout genre pour petits et grands jeux, coin détente, concert, spectacle, ateliers, parade, ciné mobilités, défilé de mode, exposition Sobriété foncière et bien d’autres encore !

Restauration et buvette sur place.

Entrée libre et gratuite.

Organisé par la Communauté de communes des Coëvrons .

Rue de la Fontaine et Place Pierre Mendès France Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

