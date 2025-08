Ma Sané – French Connection Le Baiser Salé Paris

Ma Sané – French Connection Le Baiser Salé Paris vendredi 10 octobre 2025.

Chanteuse charismatique originaire du Sénégal, Ma Sané s’est installée en France où elle fait vibrer la scène avec un spectacle débordant d’énergie, de générosité et de rythmes venus de la Casamance. À ses côtés, une équipe de musiciens passionnés et soudés qui partagent sa vision musicale et son engagement, le guitariste Michel Sautarel, fin mélodiste aux influences métissées, donne une couleur chaleureuse et nuancée à chaque morceau ; Véronique Pernin, au saxophone, insuffle une expressivité vibrante et libre ; Rémi Grenier, à la basse, pose les fondations rythmiques avec groove et élégance, tandis que le batteur Patrick Goujon tisse un dialogue subtil entre les pulsations traditionnelles et les énergies contemporaines.

Autrice-compositrice inspirée, Ma Sané chante les femmes, l’Afrique, la solidarité et les réalités du monde d’aujourd’hui. Sa voix, à la fois puissante et caressante, passe avec aisance des ballades les plus émouvantes aux morceaux les plus festifs. Elle crée à chaque concert une ambiance unique, faite de chaleur humaine, de poésie et de rythmes envoûtants.

Ancienne figure du groupe emblématique Waflash, elle revient aujourd’hui en solo avec l’album Mama Essamaï, véritable hommage aux grandes figures féminines africaines, porté par les sonorités dansantes du bougarabou, tambour ancestral de sa région natale.

« La chanteuse sénégalaise… porte d’une voix alerte et suave les rythmes dansants du bougarabou de sa Casamance natale. »

— TTT Télérama, Anne Berthod

Ma Sané a déjà conquis de nombreuses scènes, comme le 360 Paris Music Factory, et s’illustre également dans des créations théâtrales mêlant comédie, musique et engagement artistique. Une artiste complète, solaire et sincère, qui transforme chaque performance en voyage vibrant au cœur de l’afro-folk contemporain.

Ma Sané enflamme la scène avec un afro-folk vibrant et habité, porté par une voix puissante, des rythmes de Casamance et une énergie contagieuse.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h30 à 21h00

payant Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif réduit : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

