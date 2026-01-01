Ma sorcière bien aimée ? Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Ma sorcière bien aimée ?

Jeudi 29 janvier 2026 de 18h15 à 20h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Mission égalité de Sciences Po Aix met à l’honneur les sorcières avec une conférence qui casse certaines idées reçues.

Sorcières détestées ? Sorcières admirées ? Cette conférence propose un voyage à travers la littérature, l’iconographie, le cinéma et les idées.



Intervenante

Roxana Nadim, Responsable des affaires culturelles et enseignante à Sciences Po Aix



Gratuit, sur inscription. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 70 00 communication@sciencespo-aix.fr

Sciences Po Aix?s Mission égalité puts witches in the spotlight with a conference that shatters certain preconceived ideas.

