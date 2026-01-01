Ma sorcière bien aimée ? Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence
Ma sorcière bien aimée ? Institut d'études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence jeudi 29 janvier 2026.
Jeudi 29 janvier 2026 de 18h15 à 20h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-29 18:15:00
fin : 2026-01-29 20:00:00
2026-01-29
La Mission égalité de Sciences Po Aix met à l’honneur les sorcières avec une conférence qui casse certaines idées reçues.
Sorcières détestées ? Sorcières admirées ? Cette conférence propose un voyage à travers la littérature, l’iconographie, le cinéma et les idées.
Intervenante
Roxana Nadim, Responsable des affaires culturelles et enseignante à Sciences Po Aix
Gratuit, sur inscription. .
Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 70 00 communication@sciencespo-aix.fr
Sciences Po Aix?s Mission égalité puts witches in the spotlight with a conference that shatters certain preconceived ideas.
