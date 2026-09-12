Ma tête comme dans un nuage de buée Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:00 – 21:30

Gratuit : non Tout public

Le 9 octobre à 20h Genre : Théâtre – À partir de 10 ans – Durée : 1h10Un lieu, 17 personnages, des hommes, des femmes. Le seule en scène de Christine Lhôte offre à chacun de ces 17 instantanés son moment de parole. À travers des portraits nuancés, souvent touchants, parfois drôles, le spectateur apprécie ces histoires de vie, comprend et célèbre la diversité des expériences humaines. De découvertes en révélations, on passe de l’un à l’autre avec curiosité, gourmandise, crainte, jubilation, soulagement… Ces anonymes qu’on connait tous, c’est vous, c’est nous. L’espace d’un spectacle on prend le temps de les écouter, de les regarder, de les apprivoiser et de les aimer.Spectacle programmé dans le cadre de LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Théâtre La Ruche Nantes 44000

https://www.laruchenantes.fr/octobre2026



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