Ma thèse en 180 secondes : qualifications rennaises Le Diapason Rennes Mercredi 18 mars, 13h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Science et société : 16 doctorantes et doctorants rennais partageront leurs travaux de recherche auprès du grand public au Diapason. Un exercice de médiation scientifique à ne pas rater !
16 jeunes chercheuses et chercheurs issus des grandes écoles et universités rennaises – EHESP, ENSC Rennes, INSA Rennes, Université de Rennes, Université de Rennes 2 – réaliseront un exercice de médiation scientifique face à un public : présenter de manière accessible à tous, leur thèse en 3 minutes ! À la clé : huit places pour la finale bretonne attribuées par un jury, le public présent sur place et les internautes.
A noter : les portes seront ouvertes à partir de 13h et aucun accès à la salle de spectacle ne sera possible après 13h30.
**>** [**Retrouvez plus d’informations sur les qualifications**](https://www.doctorat-bretagne.fr/actualites/mt180-2026-rennes)
https://www.billetweb.fr/mt180-2026-rennes
Le Diapason 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine