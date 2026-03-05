Ma thèse en 180 secondes : qualifications rennaises Le Diapason Rennes Mercredi 18 mars, 13h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Science et société : 16 doctorantes et doctorants rennais partageront leurs travaux de recherche auprès du grand public au Diapason. Un exercice de médiation scientifique à ne pas rater !

16 jeunes chercheuses et chercheurs issus des grandes écoles et universités rennaises – EHESP, ENSC Rennes, INSA Rennes, Université de Rennes, Université de Rennes 2 – réaliseront un exercice de médiation scientifique face à un public : présenter de manière accessible à tous, leur thèse en 3 minutes ! À la clé : huit places pour la finale bretonne attribuées par un jury, le public présent sur place et les internautes.

A noter : les portes seront ouvertes à partir de 13h et aucun accès à la salle de spectacle ne sera possible après 13h30.

**>** [**Retrouvez plus d’informations sur les qualifications**](https://www.doctorat-bretagne.fr/actualites/mt180-2026-rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T16:30:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/mt180-2026-rennes

Le Diapason 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

