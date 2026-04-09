Ma thèse en scène Cité de l’économie Paris

En quoi consiste la recherche en économie aujourd’hui ? Qu’est-ce qui anime les chercheurs de demain ? Parce que la Cité de l’Economie souhaite donner la parole à la jeunesse et à la recherche, quatre doctorant·es du Centre d’économie de la Sorbonne viennent partager leurs travaux avec le grand public. Quatre présentations courtes, dynamiques et accessibles, qui explorent des enjeux cruciaux et contemporains : transitions environnementales, migrations, réindustrialisation et commerce international.

Quatre doctorant·es du Centre d’économie de la Sorbonne présentent leurs recherches au grand public. Des interventions courtes et accessibles sur des enjeux actuels : transitions environnementales, migrations, réindustrialisation et commerce international.

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Conférence • Durée 1h30 • Hall Defrasse

– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T19:30:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/ma-these-en-scene



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