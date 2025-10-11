Ma version de l’histoire Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Ma version de l’histoire

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Par la Compagnie Arlequin de Luz-Saint-Sauveur.

« Ils ont vécu ensemble pendant 20 ans mais ils n’ont pas vécu la même histoire. Que faire quand vous soupçonnez votre mari de draguer la fiancée de votre fils ? Le traîner chez le psy. Mais attention, il faut être prêt à affronter toute la vérité. Qui a raison, qui a tort ? Car dans cette histoire , chacun a sa version des faits. » .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 89 petittheatredelagare65@gmail.com

