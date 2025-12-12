MA VIE, C’EST DU CINEMA – LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris

MA VIE, C’EST DU CINEMA Début : 2026-03-29 à 18:00. Tarif : – euros.

MA VIE, C’EST DU CINÉMAGay et passionné de cinéma, j’ai transposé ma vie comme un film. Définir ma vie telle une réalité fictive, quelle extravagance! Mais c’était mon histoire. Un homme raconte comment le pouvoir du cinéma lui a permis de sublimer sa vie, de le protéger de possibles douleurs et, parfois, de le sauver des apparences trop difficiles à accepter. Mais à trop vivre dans un monde emprunté aux films, il en oublie de s’accepter dans le réel. Pour comprendre sa situation il déroule les étapes de sa vie.Auteur(s) : Cyrille RamosArtiste(s) : Matthieu ReyMise en scène : Cyrille Ramos

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75